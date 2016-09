MOTEL ONE BASEL – Projektleitung

Mit einem neuen Haus in bester Basler Altstadtlage expandiert die Budget Design Hotelgruppe Motel One in die Schweiz. Das 143 Zimmer umfassende Hotel in der Barfüssergasse 16 kombiniert die zentrale Lage mit hohem Designanspruch und kunstvollem Interieur. Dies in Kooperation mit zwei namhaften Künstlern, welche durch Philipp Brogli (Artstübli) vermittelt und deren Projekte koordiniert wurden.

Der bekannte Basler Graffiti-Künstler Adrian Falkner alias “Smash 137″ gestaltete mit „Soundscape“ ein eindrucksvolles Kunstwerk, das durch die raumhohen Fenster bereits vor dem Betreten des Hotels sichtbar wird. Abstrakte Kreisformen erinnern an Sprech- und Gedankenblasen, welche die Klanglandschaft der One Lounge sowie die Gefühle der Hotelgäste aus unterschiedlichsten Kulturen visuell verdeutlichen sollen.

Auch in den Zimmern ist das Kunst-Thema umgesetzt: Der lokale Künstler Daniel Zeltner entwarf exklusiv für Motel One eine Wandtapete, welche die Basler Skyline zeigt. Sie verleiht dem Raumerlebnis eine lokale Note.

Auftraggeber: Motel One Basel

Gestaltung/Umsetzung: Adrian Falkner und Daniel Zeltner

Projektleitung/Konzeption: Philipp Brogli, Artstübli

Eröffnung: Juli 2016

