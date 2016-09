Neu bietet IWB die Urban Art Tour, an der Sie, durch die Stadt flanierend die Faszination Street Art und Graffiti erleben können. Philipp Brogli, Gründer und Leiter von Artstübli ist ein langjähriger Kenner der Urban Art Szene und wird die Tour als Guide leiten. Die Touren dauern in etwa zwei Stunden und finden am 01. September 2016 (ausgebucht) und am 15. September 2016 um 17 Uhr statt. IWB Kunden profitieren vom Spezialpreis von CHF 10.– statt CHF 29.– Interessierte können sich hier zum Spezialpreis anmelden.

BASEL LINE TOUR

Die Basel Line ist eine Bahnstrecke in Basel an der seit Jahrzehnten Sprayer aktiv sind. Es ist ein gutes Zusammenspiel aus Qualität und Quantität. Die gesamte Strecke und auch die Gegend rund um die Line ist ein einzigartiges, öffentliches und riesiges Graffiti-Museum. Weltbekannte Sprayerlegenden wie DARE (†2010 R.I.P.), SMASH137, DREAM, SEEN oder SWET sind hier vertreten.

Guide: David Lucco, Ausgebildeter Kunst- und Designvermittler. Setzt sich seit über 20 Jahren aktiv mit dem Thema Graffiti und Kunst im öffentlichen Raum auseinander.

Hier sind alle Basel LINE Tourdaten von August bis Oktober ersichtlich und können gebucht werden.

Für Touren-Gruppenanfragen an anderen Daten, bitte direkt an Philipp Brogli wenden.

PRESSE

Tages Woche