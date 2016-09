BASEL LINE TOUR

Die Basel Line ist eine Bahnstrecke in Basel an der seit Jahrzehnten Sprayer aktiv sind. Es ist ein gutes Zusammenspiel aus Qualität und Quantität. Die gesamte Strecke und auch die Gegend rund um die Line ist ein einzigartiges, öffentliches und riesiges Graffiti-Museum. Weltbekannte Sprayerlegenden wie DARE (†2010 R.I.P.), SMASH137, DREAM, SEEN oder SWET sind hier vertreten.

Guide: David Lucco, Ausgebildeter Kunst- und Designvermittler. Setzt sich seit über 20 Jahren aktiv mit dem Thema Graffiti und Kunst im öffentlichen Raum auseinander.

Hier sind alle Basel LINE Tourdaten im Oktober ersichtlich und können gebucht werden.

BASEL CITY TOUR

In Basel ist ein Aufblühen der Street Art und Bemalungen im öffentlichen Raum zu spüren. Zahlreiche Künstler haben mit unterschiedlichen Gestaltungstechniken dem Stadtkörper Farben und Formen verliehen. Darunter sind INVADER, ZOSEN&MINA, ALEXONE, DANIEL ZELTNER, TAREK ABU HAGEB, ASVP oder THE LONDON POLICE u.v.m.

Guide Philipp Brogli, Gründer und Leiter von Artstübli. Kennt die Urban Art Szene schon seit 2004 und setzt sich seither aktiv mit Künstlern/Ausstellungen und Bemalungs-Projekten auseinander.

Für Touren-Gruppenanfragen an anderen Daten, bitte direkt an Philipp Brogli wenden.