SOUNDSCAPE – Making of Movie

Mit einem neuen Haus in bester Basler Altstadtlage expandiert die Budget Design Hotelgruppe Motel One in die Schweiz. Das 143 Zimmer umfassende Hotel in der Barfüssergasse 16 kombiniert die zentrale Lage mit hohem Designanspruch und kunstvollem Interieur. Der Basler Graffiti-Künstler Adrian Falkner alias “Smash137″ gestaltete mit “Soundscape” ein eindrucksvolles Lobby-Kunstwerk, welches durch die raumhohen Fenster bereits vor dem Betreten des Hotels sichtbar wird. Youtube Movie

Auftraggeber: Motel One Basel

Produktion: Daniel Bossart | www.bossart-films.com

Künstlervermittlung/Aufnahmeleitung:

Philipp Brogli | Artstübli