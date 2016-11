BIENNALE PRATTELN – Young Urban Arts bewerben

Die Sparte YOUNG URBAN ARTS ist neu an der Biennale Pratteln als vollwertige Sparte vertreten. Die Biennale Pratteln verstärkt somit die nach aussen gerichtete Sichtbarkeit der Kunstwerke. Kunstwerke der Biennale Pratteln werden zum mehrfachen Blickfang. Der 47-Meter-Hochkamin sowie mehrere Hausfassaden am Pratteler Bahnhof werden Raub der Pinsel und Spraydosen der besten Young Urban Artist der Region Basel. Graffiti Wände, ebenfalls an der Bahnlinie, bieten zusätzliche Flächen der Visibilität. Für Skulpturen mit monumentaler Grösse stehen Teile des Werkgeländes zur Verfügung. Nebst den Sparten Bilder, Skulpturen, Installationen und Videokunst erhalten auch die YOUNG URBAN ARTS Vollstatus. Sie werden juriert und ebenfalls mit einem Hauptpreis von 2000 Franken dotiert. Philipp Brogli vermittelt momentan mit Exponenten der Basler YOUNG URBAN ART-Szene, koordiniert und dokumentiert die Flächen- und Produktionsvarianten der öffentlich sichtbaren Kunst.

Informations-Broschüre (PDF mit Arealplan)

Bei Interesse für eine Bewerbung der Flächen “Young Urban Art”, “Graffiti Art” oder “Leuchtturm” bitte direkt mit Philipp Brogli Kontakt aufnehmen. Bewerbungsfrist: 30. November, Zulassungsentscheide: 7. Januar 2017

biennalepratteln.ch