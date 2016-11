Der spanische Künstler Fafa lebt seit mehreren Jahren in der Schweiz. Hier malt er entweder als Street Artist auf der Strasse oder in seinem Atelier auf Leinwänden. Seine Bilder erscheinen betont farbig, mit viel Liebe zum Detail und als eine Art Dokumentation seines Alltag. Bis Januar ist eine Auswahl seines Schaffens im Arstübli am Steinentorberg 28 zu sehen. Beitrag Radio X

TrackBack URL :